Житель Свердловской области обвиняется в убийстве знакомого из-за долга

Они вывезли его в лес, где избили и заставили копать себе яму. Фото: pixabay

Они вывезли его в лес, где избили и заставили копать себе яму. Фото: pixabay

Следователи предъявили обвинение жителю Свердловской области в похищении и убийстве человека пять лет назад. Мужчина вместе с сообщником похитили человека, чтобы вернуть 500 рублей.

Молодого человека обвиняют и в похищении, и в убийстве. Так, в городе Карпинске он и его знакомый похитили задолжавшего мужчину, чтобы вернуть деньги. Они вывезли его в лес, где избили и заставили копать себе яму. Побоявшись, что тайное станет явным, убили его и спрятали тело в выкопанной яме. Об этом сообщает ТАСС.

За такое тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного. Второй мужчина, помогавший в убийстве, умер.

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