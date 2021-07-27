В овощах и фруктах нашли основу для лекарств против онкологии

В овощах и фруктах нашли основу для лекарств против онкологии
Для анализа взяли 30 соединений. Фото: pixabay.com

Ученые из России, Китая и Индии исследовали ферменты, которые есть в овощах и фруктах и определили, что они полезны от рака.

Для анализа взяли 30 соединений. Они определили, какие вещества и как воздействуют на рак. В будущем это поможет создать новые препараты против онкологии. Противоонколгическими свойствами обладают капуста, огурцы, морковь, помидоры, салат, репа и лук. Всё дело в ферментах, которые есть в этих овощах. Об этом сообщает Scientific Reports.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, почему в России овощи стоят дороже эквадорских бананов. «Нам своей продукции не хватило — надеюсь, что в этом году хватит. Надеюсь, что цены на фрукты и овощи в России снизятся благодаря новому урожаю», — отметил Путин.

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