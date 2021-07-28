Сооснователь «Двух палочек» банкрот: кредиторы требуют 1 млрд

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал сооснователя ресторана "Две палочки" банкротом. Фото: gov.spb.ru

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал сооснователя ресторана "Две палочки" банкротом. Фото: gov.spb.ru

Сооснователя ресторана «Две палочки» суд посчитал банкротом. Теперь бизнесмен должен кредиторам 1 млрд рублей.

Сведения об этом опубликованы в электронной картотеке арбитражных дел.

Евгений Кадомский, являющийся сооснователем предприятия общественного питания «Две палочки» признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Имущество Кадомского будет реализовано, а вырученные деньги пойдут в счет погашения долгов. Такая процедура будет проведена в следующие шесть месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге для выплаты долга у туроператора забрали офисную технику.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что арест Mercedes напомнил петербуржцу о долгах в 700 тыс. рублей.