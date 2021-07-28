На Дыбенко для водителя «Рено» трамвай оказался незаметным

"Рено" въехал на Дыбенко в трамвай. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

"Рено" въехал на Дыбенко в трамвай. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все произошло в Невском районе на улице Дыбенко.

Так, возле железнодорожного переезда «Рено» врезался в трамвай.

На месте происшествия нет ни машин скорой медицинской помощи, ни сотрудников Госавтоинспекции.

В связи с аварией, возможно ограничился проезд трамваев.

Автомобилисты в комментариях иронизируют на тему того, каким «незаметным» должен был быть трамвай, чтобы водитель въехал в него.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг бросили на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения». На кадрах видно, что транспортное средство стоит на путях недалеко от пешеходного перехода. Причина такой остановки не указана.