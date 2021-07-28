Пробки в Петербурге утром выросли до 3 баллов

Утром среды в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:20, пробки оцениваются на 3 балла. Ситуация останется неизменной как минимум до 12 часов дня, после чего пробки вырастут до 4 баллов.
Самая крупная пробка образовалась на Пулковском шоссе в километре от КАД в сторону центра города. Там произошло ДТП с фурой и легковушкой.
Как и обычно выезды из пригородов. Также водители толкаются на Московском шоссе, КАД в районе Софийской, Народной улице, Октябрьской набережной.
В центре заторы собрались на площади Восстания, Дворцовой и Свердловской набережных, Витебском проспекте. На севере города красным выделены участки у метро «Озерки», на проспекте Непокоренных.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ограничение движения в Песочном не затруднит проезд к больнице.