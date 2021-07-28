Оставили одни пеньки: как идет «благоустройство» двух дворов Выборгского района

Оставили одни пеньки: как идет &#171;благоустройство&#187; двух дворов Выборгского района
Вырубка деревьев на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Два зеленых двора в Выборгском районе Петербурга заметно поредели. Ради обычных площадок на месте оставили пеньки вместо деревьев. Gazeta.SPb показывает, как на 2-м Муринском проспекте и улице Орбели идет благоустройство, от которого у многих из местных жителей волосы на голове встают дыбом.

Работы на улице Орбели. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Как писала Gazeta.SPb, в Выборгском районе, который петербуржцы называют даже районом-садом, подписали приговор почти ста деревьям.

Работы на улице Орбели. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Под топор их пустят ради двух площадок на улице Орбели 27 корп. 1 лит. А и на 2-м Муринском проспекте, 10 корп. 1 лит. А.

Работы на улице Орбели. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

При этом сухостой – меньшая часть этих деревьев. Многие из них назвали «самосевом». Этот самосев радовал глаз местных жителей годами. Пройдет много лет прежде, чем саженцы, которыми собираются компенсировать озеленение, смогут полноценно заменить взрослые деревья.

Работы на улице Орбели. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Наш фотокорреспондент заснял, как работы идут по обоим адресам. Во дворах еще остались пеньки и спиленные ветки деревьев.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Gazeta.SPb уже рассказывала, что в редакцию обратились жители Выборгского района, которых неприятно удивила выруба деревьев во дворах. По их словам, благоустройство с ними никто не обсуждал, а работы начались тайно от горожан.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Подрядчик ООО «Евродор», который ведет работы по обоим адресам, переложил всю ответственность на заказчика МО «Светлановское». То же сделали и в УК «Строительные системы», которая обслуживает адреса и на 2-м Муринском проспекте и на Орбели.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

На наши вопросы не стали отвечать и в районной администрации, заявив, что не имеют к работам никакого отношения.

Ответ администрации Выборгского района. Фото: скриншот

Из МО «Светлановское» нам пришел ответ сразу на 12 страницах. Среди них – и порубочные билеты, и акты обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

К слову, чиновники утверждают, что по обоим адресам обсуждали благоустройство с инициативными группами горожан, которые сами обратились в МО в 2018-2019-х годах. Обсуждения проводились при корректировке рабочей документации и в этом году.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В результате на Орбели приговор подписали 40 деревьям, на 2-м Муринском – 24-м. К этим цифрам добавить можно и десятки кустарников.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Срубленные деревья обещают компенсировать, правда, молодые саженцы не скоро смогут заменить деревья, которым по 5-35 лет. Благоустройство обойдется округу почти в 22 млн рублей.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Отметим, что в 1960-х годах, когда район активно застраивался, деревья практически не трогали даже ради возведения домов.

Работы на 2-м Муринском проспекте. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Председатель администрации Выборгского района Санкт-Петербурга — Валерий Гарнец.

Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказывала о том, какие деревья пойдут во дворах под снос.

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