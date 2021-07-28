Оставили одни пеньки: как идет «благоустройство» двух дворов Выборгского района

Два зеленых двора в Выборгском районе Петербурга заметно поредели. Ради обычных площадок на месте оставили пеньки вместо деревьев. Gazeta.SPb показывает, как на 2-м Муринском проспекте и улице Орбели идет благоустройство, от которого у многих из местных жителей волосы на голове встают дыбом.

Как писала Gazeta.SPb, в Выборгском районе, который петербуржцы называют даже районом-садом, подписали приговор почти ста деревьям.

Под топор их пустят ради двух площадок на улице Орбели 27 корп. 1 лит. А и на 2-м Муринском проспекте, 10 корп. 1 лит. А.

При этом сухостой – меньшая часть этих деревьев. Многие из них назвали «самосевом». Этот самосев радовал глаз местных жителей годами. Пройдет много лет прежде, чем саженцы, которыми собираются компенсировать озеленение, смогут полноценно заменить взрослые деревья.

Наш фотокорреспондент заснял, как работы идут по обоим адресам. Во дворах еще остались пеньки и спиленные ветки деревьев.

Gazeta.SPb уже рассказывала, что в редакцию обратились жители Выборгского района, которых неприятно удивила выруба деревьев во дворах. По их словам, благоустройство с ними никто не обсуждал, а работы начались тайно от горожан.

Подрядчик ООО «Евродор», который ведет работы по обоим адресам, переложил всю ответственность на заказчика МО «Светлановское». То же сделали и в УК «Строительные системы», которая обслуживает адреса и на 2-м Муринском проспекте и на Орбели.

На наши вопросы не стали отвечать и в районной администрации, заявив, что не имеют к работам никакого отношения.

Из МО «Светлановское» нам пришел ответ сразу на 12 страницах. Среди них – и порубочные билеты, и акты обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений.

К слову, чиновники утверждают, что по обоим адресам обсуждали благоустройство с инициативными группами горожан, которые сами обратились в МО в 2018-2019-х годах. Обсуждения проводились при корректировке рабочей документации и в этом году.

В результате на Орбели приговор подписали 40 деревьям, на 2-м Муринском – 24-м. К этим цифрам добавить можно и десятки кустарников.

Срубленные деревья обещают компенсировать, правда, молодые саженцы не скоро смогут заменить деревья, которым по 5-35 лет. Благоустройство обойдется округу почти в 22 млн рублей.

Отметим, что в 1960-х годах, когда район активно застраивался, деревья практически не трогали даже ради возведения домов.

Председатель администрации Выборгского района Санкт-Петербурга — Валерий Гарнец.

Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказывала о том, какие деревья пойдут во дворах под снос.