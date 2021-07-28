В Калининском районе сгорела однокомнатная квартира

В Калининском районе сгорела однокомнатная квартира
В тушении огня участвовали четыре спецмашины и 18 пожарных. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Очередной пожар произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, 28 июля, в час дня поступила информация о возгорании огня по Светлановском проспекте ,дом 71. В небольшой однокомнатной квартире горела обстановка. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной столице.

Сведения о пострадавших уточняются. В тушении огня участвовали четыре спецмашины и 18 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили «Ладу» на аллее Котельникова. В Петербурге в Приморском районе загорелась одна из частей отечественного автомобиля «Лада». По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 28 июля пожарные машины отправились в Приморский район города на Неве, чтобы бороться с возгоранием на аллее Котельникова дома 6 корпуса 3. В машине пострадал моторный отсек, он выгорел.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу калининский район огонь пожар происшествие


 

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В Калининском районе сгорела однокомнатная квартира