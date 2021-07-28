Спаси витраж: петербуржцам объяснили, как отвоевать историческое наследие

Петербуржцам нередко приходится самим спасать историческое наследие. Дом дореволюционной постройки начинают ремонтировать, а потом из парадных исчезают оригинальные витражи. На их месте нередко появляются пластиковые «уроды». История, к сожалению, знакома многим обитателям старого фонда. Горожане по-разному пытаются спасти такие предметы. Одни поднимают скандал, другие тихонько умыкают элементы из-под носа рабочих. Группа энтузиастов рассказала, как правильно поступать в таких ситуациях, чтобы спасти витраж и не подвести себя под наказание.

Инструкцию в своем Instagram опубликовала одна из участниц неформального объединения любителей наследия «Гэнгъ». Энтузиасты с 2019-го года отыскивают и приводят в порядок витражи, печи, плитку, спасают исторические двери.

В первую очередь, отмечает активистка, необходимо спросить у рабочих, что происходит. Важно узнать, куда они собираются деть демонтированные витражи.

Следующий шаг – проверить статус дома. Нужно выяснить, является ли здание памятником. Если да, то, вероятно, демонтировать элементы в нем нельзя.

Установить статус можно с помощью реестров объектов культурного наследия.

Сложнее будет, если статусом памятника дом не обладает. Но и здесь не стоит опускать руки. Обсудите ситуацию с другими жильцами.

Если вы понимаете, что витражи будут выкидывать, заберите их и припрячьте в подвале или квартире до лучших времен. На помощь в этой ситуации могут прийти и активисты.

Жильцы домов-памятников должны сразу обратиться в КГИОП. Отправить письмо в произвольной форме, в котором будет изложена суть дела, можно через электронную приемную.

Лишним не станет и звонок в полицию. Настаивайте на том, чтобы ваше обращение зарегистрировали.

От себя Gazeta.SPb также рекомендует делиться подробностями происходящего на своих страницах в социальных сетях и группах, посвященных сохранению наследия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге презентовали книгу «Витражи Санкт-Петербурга: инвентаризация 2019-2020. Петроградский район». В ней отмечается, что множество витражей на Петроградской стороне были уничтожены при замене окон на пластиковые. Автор книги Татьяна Княжицкая подчеркивала, что задача проекта — создание базы данных исторических витражей Северной столицы.

Отметим, что в прошлом году активистам пришлось спасать витражи на Херсонской улице, годом ранее витражи исчезли в доме Петрова после ремонта. Скандал поднимался из-за витражей в Доме Корневых и Доме Сагалова. Эти примеры – лишь капля в море адресов, жители которых дрались за наследие.