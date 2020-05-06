Активисты спасают витражи на Херсонской от пластиковой замены

На майских праздниках историческое витражное стекло в доме на Херсонской, 10 в Петербурге оказалось под угрозой уничтожения. Заменить его хотели на пластиковое окно. Но за витраж вступились местные жители и активисты.

После переговоров с подрядчиком им удалось договориться: витраж останется. Более того, рамы будут зачищены от краски и покрашены снова.

«Они оставят окна, зачистят, покрасят. Неужели у нас появились такие подрядчики, которые ведут себя красиво по отношению к наследию?», — отметил в разговоре с gazeta.spb.ru координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Проблема сохранения исторического остекление в Петербурге стоит очень остро, подчеркивают градозащитники. Один из последних примеров — замена деревянных окон в доме 4 в Саперном переулке на стеклопакеты. Участники коллектива «Двери с помоек» провели пробную расчистку и доказали, что окна не гнилые и поддаются реставрации. Но подрядчик и ТСЖ от планов пока не отказались. Подобных случаев в городе немало.

«У нас есть предположение, что установка стеклопакетов лоббируется, в том числе администрацией города и жилищным комитетом. Это проще, чем ремонт», — предположила член президиума петербургского отделения ВООПИиК Анна Капитонова.

По словам активистов, ремонт зачастую проводится по бюджетным расценкам: закупаются дешевые материалы, нанимаются дешевые рабочие руки. Качество работ выход соответствующим. При этом, как отмечает Анна Капитанова, работа с древесиной, даже находящейся в хорошем состоянии, требует сноровки, столярного мастерства и аккуратности.

«Большинство горожан ошибочно полагают, что исторические окна гнилые – такое обманчивое впечатление возникает из-за слоёв масляной краски. На самом деле подавляющее большинство дореволюционных рам совсем не пострадало от влаги и имеет лишь незначительные механические повреждения», — отметила исследовательница архитектурных деталей Петербурга и проблемы их сохранения, активистка, блогер и менеджер проектов фонда «Внимание» Ника Артемьева.

Замена остекления парадных нарушает исторический облик здания. Уничтожаются качественные столярные изделия и витражные заполнения, подчеркнула активистка. Пластиковые окна не являются антивандальными, быстро приходят в негодность и не поддаются ремонту. Из-за деградации монтажной пены и ошибок при установке в парадных часто возникают сквозняки и портится шумоизоляция.

Справка: Дом на Херсонской, 10 построен в 1863 году для столярного мастера Михайла Пудякова, а затем перешел в собственность военного Брискорна. Здание неоднократно перестраивалось. Самые масштабные изменения произошли в 1896-1903 годах, когда дворовое место полностью заполнили каменными корпусами, а фасадный флигель увеличили на два этажа. В эти же годы в парадной появились витражи. До наших дней дошел лишь один из них.

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