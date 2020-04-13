В Петербурге нашли способ спасти советские вывески от активиста-уничтожителя

В Петербурге спасают от уничтожения советские вывески. Восемнадцать из них уже демонтированы по жалобе анонима с портала «Наш Санкт-Петербург». Способ сохранить историческое наследие нашел фонд «Внимание».

В начале марта СМИ облетела новость об уничтожении советских вывесок в Петербурге. Аноним под ником «Антон П.» (на его счету 7,8 тыс. заявок) оставил на портале жалобы на конструкции, после чего их демонтировали.

Активисты движения «Вывески Ленинграда» встретились с представителями комитета по печати и взаимодействию со СМИ. В ведомстве заверили, что не горят желаниям демонтировать вывески. Однако у этого есть нюанс. В городе действует ограничение на снос вывесок, установленных до 2000-х годов. Именно оно помогло спасти некоторые из советских конструкций. Но в большинстве случаев комитет не располагает информацией о дате установки, а опираться лишь на умозрительное заключение невозможно. В этом случае вывеска, скорее всего, будет уничтожена.

«О том, что есть необходимость подтвердить их возраст, сообщил непосредственно зампредседателя комитета. Найти архивные данные в принципе можно не по всем вывескам. Тем более, в условиях карантина, когда библиотеки и архивы закрыты. Это весьма сложно. Поэтому было решено обратиться к эксперту для обоснования исторической ценности вывесок. Сегодня это единственная возможность», — рассказала gazeta.spb.ru менеджер проектов фонда «Внимание» Ника Артемьева.

Возраст вывесок подтвердил эксперт в области советского дизайна (член Союза дизайнеров России), куратор Московского музея дизайна, кандидат искусствоведения Азат Романов. Он оценил их значимость и высокую степень художественной проработки, а также нашел исторические снимки некоторых из вывесок.

Экспертное заключение вместе с официальным письмом фонд «Внимание» 6 апреля направил в адрес комитета по печати. Ответ ведомства пока не получен.

Всего по жалобам «Антона П» было демонтировано 18 советских вывесок. Среди них «Союз» на Курской улице, «гостиница «Автомобилист» на Ленина, «Фабрика Рабочий» на Зольной и другие. Одна из самых громких заявок анонима — демонтаж вывески «Город-герой Ленинград» на площади Восстания. Её от уничтожения удалось спасти.

«Со слов представителя комитета следует, что демонтированные вывески хранятся у них только какой-то короткий срок. У них есть некое место, похожее на штраф-стоянку. Когда истекает срок хранение, они обязаны их утилизировать. Скорее всего, большинство вывесок уже уничтожены», — отметили в фонде «Внимание».

В случае, если комитет решит восстановить конструкции, фонд и активисты выразили готовность оказать поддержку.

Демонтаж советских вывесок — не первый случай, когда «Наш Санкт-Петербург» используется для уничтожения исторических деталей или элементов благоустройства. Градозащитники выступают против использования портала для исторических зданий и зданий-памятников. Они указывают на то, что заявки зачастую исполняются формально, что может навредить объекту.