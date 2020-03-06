Интернет-пользователи негодуют на анонима, из-за которого в Петербурге повально демонтируют советские вывески

На сегодняшний день на портале обработали 396 из 7586 поданных Антоном жалоб. Фото: https://vk.com/zheleznyeknigi

На сегодняшний день на портале обработали 396 из 7586 поданных Антоном жалоб. Фото: https://vk.com/zheleznyeknigi

В Северной столице обнаружили «убийцу рекламных вывесок». Некий Антон за последние пять лет подал 7,5 тысяч жалоб на городские вывески.

О деятельности странного «активиста» рассказали неравнодушные участники группы «Вывески Ленинграда», посвященной, как говорят создатели, прошлому Северной столицы. В начале публикации авторы подчеркивают, что жалобы Антона распространяются не только на вывески: он борется с открытыми люками, разбитыми окнами и другими нарушениями. Безусловно, все эти поступки — на благо города.

Однако любители вывесок с сожалением отмечают, что «под горячую руку» Антона попадает советское наследие вывесок, отголоски Ленинграда, пока что наполняющие Петербург. Интересно, что, судя по жалобам на портале «Наш Санкт-Петербург», Антон находит неподобающей даже надпись «Город-герой Ленинград» напротив Московского вокзала. К счастью, отмечают в группе «Вывески Ленинграда», в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ, понимают абсурдность таких заявлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине с домов уберут громоздкие вывески.