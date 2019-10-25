Громоздкие вывески с домов Гатчины будут демонтированы

В Гатчине порядка двухсот организаций демонтировали или изменили вывески и наружную рекламу, не соответствовавшие требованиям правил городского благоустройства.

Как сообщают в администрации Гатчинского района, в муниципальном образовании были изменены требования к размещению рекламных и информационных конструкций. Речь идет о наружной рекламе на фасадах зданий, а также кровле. В результате в организацию по устранению нарушений в городе было направлено порядка 400 уведомлений о нарушениях.

Председатель комитета градостроительства и архитектуры Гатчинского района Елизавета Гречухина считает, что демонтаж громоздких вывесок с гатчинских домов приведет к увеличению туристического потока, поскольку внешний вид городской архитектуры станет лучше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пост ДПС в Петербурге пытались выдать за часть рекламной конструкции.