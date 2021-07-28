На набережной Охты появится сад непрерывного цветения

Их цветовая гамма будет переходить от теплых оттенков к холодным. Фото: pixabay

Их цветовая гамма будет переходить от теплых оттенков к холодным. Фото: pixabay

В 2022 году на берегу Охты в Северной столице хотят организовать сад непрерывного цветения.

Особенность этого места в том, что из-за подземного коллектора там нельзя высадить деревья — только цветы. Проект сада стал победителем в конкурсе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Его авторы студентки СПбГАСУ Мария Зубенко и Юлия Ким. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, на набережной высадят растения, которые будут цвести непрерывно. Их цветовая гамма будет переходить от теплых оттенков к холодным.