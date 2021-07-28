На набережной Охты появится сад непрерывного цветения

На набережной Охты появится сад непрерывного цветения
Их цветовая гамма будет переходить от теплых оттенков к холодным. Фото: pixabay

В 2022 году на берегу Охты в Северной столице хотят организовать сад непрерывного цветения.

Особенность этого места в том, что из-за подземного коллектора там нельзя высадить деревья — только цветы. Проект сада стал победителем в конкурсе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Его авторы студентки СПбГАСУ Мария Зубенко и Юлия Ким. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Так, на набережной высадят растения, которые будут цвести непрерывно. Их цветовая гамма будет переходить от теплых оттенков к холодным.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала лета на полив цветов ушло 35 тысяч кубометров воды. Так с середины июня в городе установилась сильная жара. Комитет по благоустройству Петербурга быстро наладил работу садово-парковых предприятий по организации полива растений.
Комитетапо благоустройству охта проект-победитель санкт-петербург цветы


 

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