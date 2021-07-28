Кадровую проблему с врачами в Ленобласти планируют закрыть за три года

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время Прямой линии рассказал о том, как решается задача доступности медицины в отдалённых населённых пунктах региона.

Поступил вопрос от жителей поселка Большое Поле (Выборгский район) о строительстве там фельдшерско-акушерского пункта. Его они ждут уже шестой год. ФАП включили в планы по устойчивому развитию сельских территорий, но так и не построили. Об этом сообщил «Online47».

Губернатор отметил, сначала на ФАП выделили деньги, потом возникли проблемы с земельным участком. На данный момент к решению проблемы подошли серьезно, и в следующем году в Большом поле, наконец, появится ФАП.

Дрозденко обратил внимание на поддержку программы «Сельский врач». Около 700 студентов подписались под соглашением после окончания университета работать по этой программе. Кадровая проблема на ближайшие три года решена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще одна петербургская больница вернется к штатному режиму работы.