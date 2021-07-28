Туристы не смогут увидеть «Медный всадник» три месяца

Один из главных памятников города отправляется на реставрацию.

В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать «Медный всадник» — памятник, посвященный основателю города Петру I. Достопримечательность на Сенатской площади хотят привести в порядок за три месяца. Об этом рассказал директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

Известно, что увидеть «Местный всадник» нельзя будет до конца октября 2021 года. За это время планируют отреставрировать не только сам памятник, но и постамент.

Напоминаем, что в последний раз достопримечательность реставрировали 20 лет назад и пришло время сделать это еще раз, чтобы «Медный всадник» и дальше радовал горожан и туристов своей красотой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полным ходом идет реставрация киновии Александро-Невской Лавры.