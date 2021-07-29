Более 370 тысяч петербуржцев старше 60 лет привились от коронавируса

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге с начала массовой вакцинации прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона человек. Первично привились около 12 933 горожан. Об этом сообщили в Смольном.

За последние сутки прививку от коронавируса сделали 17,6 тысяч человек. Также около 13 тысяч сделали вторую прививку.

Также некоторые люди приходят на ревакцинацию – таковых за последнее время 861 человек, за последние сутки – 24 человека. Закончить цикл ревакцинации успели 49 человек.

При этом 370 887 человек, старше 60 лет, получили вакцину.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 146 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нудно записывать заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.