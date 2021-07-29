В Приморском районе 20 спасателей тушили дом

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В четверг, 29 июля, в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:33. Спасатели тушили пожар на Новоорловской улице, дом 48.

В одноэтажном, размером 6х15 метров доме, обгорела стена на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 03:21. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.