В Приморском районе 20 спасателей тушили дом

В Приморском районе 20 спасателей тушили дом
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В четверг, 29 июля, в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:33. Спасатели тушили пожар на Новоорловской улице, дом 48.

В одноэтажном, размером 6х15 метров доме, обгорела стена на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 03:21. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.

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