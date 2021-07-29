В Приморском районе 20 спасателей тушили дом

В четверг, 29 июля, в Приморском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 02:33. Спасатели тушили пожар на Новоорловской улице, дом 48.
В одноэтажном, размером 6х15 метров доме, обгорела стена на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 03:21. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.