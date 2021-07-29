В Выборгском районе умер мужчина, избитый табуреткой

В Выборгском районе умер мужчина, избитый табуреткой
Инцидент произошел вечером 27 июля.Фото: Pixabay

В Выборгском районе полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины. Инцидент произошел вечером 27 июля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в поселке Парголово из своей квартиры дома по ул. 1-Мая был госпитализирован мужчина 1984 года рождения, неработающий, который от полученных травм скончался.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития алкогольных напитков, неизвестный мужчина ударил табуреткой потерпевшего по голове и с места происшествия скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция установила, что двое неизвестных, находясь в квартире пострадавшего, применили к мужчине силу и отняли у него два кольца из металла желтого цвета, телевизор, ноутбук. Затем же нарушители скрылись.

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