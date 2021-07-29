В Центральном районе пенсионер перевел мошенникам более 1 млн рублей

В Центральном районе пенсионер перевел мошенникам более 1 млн рублей
Пенсионер лишился крупной суммы денег. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина 1959 года рождения и рассказал о том, что ему позвонила неизвестная женщина и представившись сотрудницей Пенсионного фонда ввела в заблуждение.

Злоумышленница убедила назвать пострадавшего данные банковской карты и пришедшие коды в смс-сообщениях. В результате чего со счета пенсионера было списано 1 200 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе женщина ударила сына топором и легла спать.

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