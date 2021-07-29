Пару дней до двухлетия: малыш выпал с 3 этажа на Тверской

Ребенок упал с третьего этажа на Тверской. Фото: "Яндекс карты"

Ребенок упал с третьего этажа на Тверской. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Колпинском районе города двухлетний малыш выпал с третьего этажа, получил серьезные повреждения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июля, примерно в полдень, в службу «112» обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что его сын выпал из окна на улице Тверская.

В больницу ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Малышу, которому буквально через неделю должно было исполнится два года, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб левого легкого, пристеночный пневмоторакс слева, субарахноидальное кровотечение, компрессионный переломом грудных 2-6 позвонков, множественные ссадины передней брюшной стенки, тазобедренных суставов верхней трети обеих ног.

Оказалось, что маленький мальчик, по недосмотру матери, выпал из открытого окна своей квартиры с 3-го этажа.

При этом семья является полной. Родители мальчика погодки, оба не работают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Глухарской женщина с ножевым ранением на спине выпала с 15 этажа.