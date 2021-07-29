Стало известно, сколько денег нужно для комфортной жизни в Петербурге

Стало известно, сколько денег нужно для комфортной жизни в Петербурге
Петербургской семье нужно более 100 тысяч для комфортной жизни. Фото: pixabay

Семья должна зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни в Петербурге, рассказала доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Олеся Десятниченко.

Чтобы обеспечить нормальную жизнь в Северной столице, семье из трех-четырех человек потребуется зарплата более чем в 100 тысяч. Но, если граждане хотят улучшить жилищные условия и регулярно откладывать деньги, то доход должен быть еще в полтора-два раза выше. Такая сумма позволит жителям города жить с комфортом.

Экономист добавила, что в последнее время у жителей Петербурга значительно выросло количество «свободных денег». В первую очередь это связано с ростом цен на товары, из-за чего петербуржцы стали меньше тратиться на покупки. Горожане начали экономить на продуктах, отдыхе и развлечениях, уточнила Десятниченко. Ее слова приводит пресс-служба СЗИУ РАНХиГС.

«В целом сейчас среди граждан наблюдается тенденция приобретать товары длительного пользования: технику, автомобили, жилую недвижимость. Они достаточно часто рассматриваются в качестве инвестиции, и поэтому не пугают своей первоначальной стоимостью», – заключила эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожиточный минимум петербуржцев увеличат в 2022 году.

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