«Вкусный, ням-ням»: в Шушарах продают «ребенка из подвала»

Странное чувство юмора или страшное признание, — как назвать объявления петербуржцев в Сети о продаже детей, сказать сложно. В прошлом у шутников из Северной столицы уже были неприятности из-за подобных «предложений», некоторые даже имели дело со следствием. На их ошибках научились, судя по всему, не все.

Очередное объявление о продаже ребенка опубликовали накануне, 28 июля, поздно вечером в группе «Шушары» в социальной сети «Вконтакте». Его содержание вызывает отвращение:

«Продам ребенка из подвала. Вкусный просто ням-ням», — написала автор объявления, опубликовав в нем пустую фотографию. Саму запись выложили в категории «детские товары», подкатегории «игрушки и игры».

Запись удалили через несколько минут, но Gazeta.SPb успела сохранить скриншоты. В группе — много объявлений о купле и продаже. Так, например, рядом с объявлением о продаже детей одна из пользовательниц опубликовала сообщение, в котором предлагает купить куртку и штаны для мальчика.

Автором жуткого объявления стала некая Ярослава П. На ее аватарке — двое девочек, судя по всему, не самых взрослых.

Объявление не могли не заметить другие пользователи. К ответу они призвали модератора группы. Девушка, которая представилась модератором, лишь заявила, что «мясо детей очень вкусное» и предложила шокированным участникам сообщества попробовать. Кстати, в объявлении была указана и цена — 30 тысяч рублей.

В прошлом году в Петербург уже удивляли подобными объявлениями. В марте этого года уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина сообщила о двух публикациях на «Авито», авторы которых пытались продать детей. Одно из них даже было размещено в разделе «домашние питомцы». Подпись гласила, что некий «вредитель» ищет новых родителей.

Кстати, последняя публикация заинтересовала даже следователей.

«Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших, не любит учиться, читать, помогать по дому. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне или приставке и смотреть YouTube. Отдадим бесплатно тем, кто сделает его счастливым», — гласило объявление.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что обезумевшие в жару жители Петербурга и Ленобласти убивают своих детей.