Обезумевшие в жару жители Петербурга и Ленобласти убивают своих детей

Жители Петербурга и Ленинградской области совсем обезумели во время аномальной жары. Они бросаются на собственных детей. Только за прошедшие выходные погибли двое.

Житель Волосовского района стал фигурантом уголовного дела после убийства сына.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 июля, мужчину 45 лет нашли избитым в гараже на улице Суворова в Волосово. Он скончался от полученных травм.

Полиция на месте происшествия выяснила, что 65-летний мужчина поругался с пасынком. Отец набросился на него с кулаками. Тот, получив удар по голове, упал на землю и ударился. Умер он прямо на месте происшествия.

В тот же день драма развернулась в Тосненском районе Ленобласти. Пенсионерка из поселка Рябово заявила полиции, что нашла дома труп своего сына. На кухне правоохранители нашли тело в крови с разрубленной головой. Пока подозреваемая – родная мать. По предварительным данным, с ней находился 49-летний мужчина. Оба были пьяными.

В Петербурге на проспекте Культуры пенсионерка 16 июля пырнула ножом сына. Там 47-летний мужчина поругался со своей матерью, а та решила схватиться за нож. Ее задержали, но женщине стало плохо, так что в сопровождении полицейских ее госпитализировали.

Днем ранее правоохранители выяснили, кто убил 22-летнего парня на Купчинской улице 13 июля. В полицию о смерти сына также заявил отец. В одной из квартир обнаружили труп молодого человека с травмой головы. Оказалось, что между папой и сыном произошла ссора, в результате которой мужчина ударил парня по голове неустановленным предметом. В результат пострадавший скончался на месте происшествия.

Только несколько дней назад суд вынес приговор по делу петербуржца, который осенью устроил скандал в семье. Он не хотел, чтобы супруга жила с ним и общалась с детьми. Он решил запереть их в квартире и держать без еды и воды. Там он взял топор, разгромил им мебель в коридоре. Протащил одного из детей за ногу по коридору, приставив к горлу и топор, и нож. Второго ребенка он швырнул на кухонный стол. Дети остались живы. За свои выходки отец сядет на 1,5 года. После колонии он собирается вернуться к семье.