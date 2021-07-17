Пенсионерка с Культуры зарезала сына в ходе домашнего конфликта

В Выборгском районе Петербурга выясняются обстоятельства убийства. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в пятницу, 16 июля, в доме №12 по проспекту Культуры. Около 21:15 в отдел полиции поступила информация о ножевом ранении в квартире указанного дома. Прибывший правоохранители обнаружил на месте труп 47-летнего мужчины.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе оперативных мероприятий вечером на проспекте Луначарского задержали подозреваемую — 74-летнюю женщину.

Стражи порядка установили, что в ходе конфликта она убила своего сына. Пенсионерку задержали, однако после жалоб на плохое самочувствие ее в сопровождении полицейских госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток убил деда с помощью гантели и ножа. В Омской области возбуждено уголовное дело об убийстве 78-летнего пенсионера.