Пенсионерка с Культуры зарезала сына в ходе домашнего конфликта

Пенсионерка с Культуры зарезала сына в ходе домашнего конфликта
Полицейские задержали подозреваемую. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга выясняются обстоятельства убийства. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась в пятницу, 16 июля, в доме №12 по проспекту Культуры. Около 21:15 в отдел полиции поступила информация о ножевом ранении в квартире указанного дома. Прибывший правоохранители обнаружил на месте труп 47-летнего мужчины.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе оперативных мероприятий вечером на проспекте Луначарского задержали подозреваемую — 74-летнюю женщину.

Стражи порядка установили, что в ходе конфликта она убила своего сына. Пенсионерку задержали, однако после жалоб на плохое самочувствие ее в сопровождении полицейских госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток убил деда с помощью гантели и ножа. В Омской области возбуждено уголовное дело об убийстве 78-летнего пенсионера.

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