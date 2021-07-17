Подросток убил деда с помощью гантели и ножа

Подросток убил деда с помощью гантели и ножа
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Омской области возбуждено уголовное дело об убийстве 78-летнего пенсионера. Об этом сообщает СК по региону.

Как полагает следствие, к преступлению причастен 18-летний родственник пенсионера. Его задержали. Пока он находится под стражей.

Следствие считает, что 13 июля подозреваемый из личных неприязненных отношений нанес деду гантелей и ножом телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте. Потом подозреваемый вызвал скорую и сообщил, что пенсионер скончался от болезни.

Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 13 июля между папой и сыном произошла ссора, в результате которой мужчина ударил парня по голове неустановленным предметом. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

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