Знакомство в Сети: в Петербурге мужчина обворовывал девушек на свидании

В Петербурге задержали подозреваемого в серии имущественных преступлений в отношении девушек.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Преступность в Приморском», правоохранители Приморского района «взяли» молодого человека, который пользовался доверчивыми девушками и опустошал их счета.
Оказалось, что подозреваемый в Сети знакомился с девушками. Вскоре молодые люди решали встретиться.
Однако совместных отдых с молодым человеком, очевидно, понравился не всем. В ходе времяпрепровождения мужчина получал доступ к мобильным телефонам девушек и переводил себе их денежные средства.
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