Знакомство в Сети: в Петербурге мужчина обворовывал девушек на свидании

Мужчина на встречах с женщинами в Петербурге переводил их деньги себе на счет. Фото: "ВКонтакте" "Преступность в Приморском"

Мужчина на встречах с женщинами в Петербурге переводил их деньги себе на счет. Фото: "ВКонтакте" "Преступность в Приморском"

В Петербурге задержали подозреваемого в серии имущественных преступлений в отношении девушек.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Преступность в Приморском», правоохранители Приморского района «взяли» молодого человека, который пользовался доверчивыми девушками и опустошал их счета.

Оказалось, что подозреваемый в Сети знакомился с девушками. Вскоре молодые люди решали встретиться.

Однако совместных отдых с молодым человеком, очевидно, понравился не всем. В ходе времяпрепровождения мужчина получал доступ к мобильным телефонам девушек и переводил себе их денежные средства.

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