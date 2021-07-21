Россиян предупредили о мошенниках, которые могут оформить кредит через госуслуги

Россиян предупредили о мошенниках, которые могут оформить кредит через госуслуги
Ульянов обратил внимание на то, что повысить уровень защиты можно, включив двухэтапную аутентификацию входа в кабинет и установив свой сложный пароль. Фото: сайт госуслуг

Мошенники взламывают аккаунты россиян на портале госуслуг, меняют номера телефонов и адреса почты, а затем оформляют кредиты и микрозаймы. Об этом заявил руководитель центра Zecurion Владимир Ульянов.

Это настоящая проблема, отмечает он. В скором времени она только усугубится, считает эксперт. Много россиян столкнется с попытками взлома, отмечает Ульянов. Так, всё это может привести к тому, что мошенник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается выжить от туда как можно больше денег, уверен эксперт. Об этом сообщает РБК.

Ульянов обратил внимание на то, что повысить уровень защиты можно, включив двухэтапную аутентификацию входа в кабинет и установив свой сложный пароль. Однако это не дает стопроцентной гарантии защиты от взломщиков, поясняет эксперт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские поймали мошенников, которые подделывали документы.

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