Двуногий робот пробежал пять километров на одном заряде

Сконструированный американскими разработчиками робот по имени «Кэсси» финишировал в забеге на пять километров. Он пробежал дистанцию за 53 минуты.

Как сообщает издание TechCrunch, робота произвела компания Agility Robotics по прототипу, созданному профессором Джонатаном Хантом из Университета штата Орегон. У робота есть две ноги, компьютер и аккумулятор. Машину научили передвигаться и заставили пробежать пятикилометровую дистанцию.

Несмотря на то, что робот не поставил никаких рекордов, он уверенно прошел дистанцию всего за 53 минуты. Максимальная скорость робота составила 2,15 метра в минуту.

Отмечается, что двуногого робота можно применять как в военных, так и в гражданских целях. Например, он может выступать в роли курьера.

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