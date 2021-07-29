Двуногий робот пробежал пять километров на одном заряде

Двуногий робот пробежал пять километров на одном заряде
Двуногий робот пробежал 5 км. Фото: скриншот YouTube

Сконструированный американскими разработчиками робот по имени «Кэсси» финишировал в забеге на пять километров. Он пробежал дистанцию за 53 минуты.

Как сообщает издание TechCrunch, робота произвела компания Agility Robotics по прототипу, созданному профессором Джонатаном Хантом из Университета штата Орегон. У робота есть две ноги, компьютер и аккумулятор. Машину научили передвигаться и заставили пробежать пятикилометровую дистанцию.

Несмотря на то, что робот не поставил никаких рекордов, он уверенно прошел дистанцию всего за 53 минуты. Максимальная скорость робота составила 2,15 метра в минуту.

Отмечается, что двуногого робота можно применять как в военных, так и в гражданских целях. Например, он может выступать в роли курьера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финском заливе с 4 августа начинается битва роботов.

cassie робот США


 

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