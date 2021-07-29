В какие страны пускают привитых «Спутником V» россиян

Примечательно, что недавно власти Венгрии разрешили въезд для привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Фото: pixabay.com

Примечательно, что недавно власти Венгрии разрешили въезд для привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Фото: pixabay.com

Вакцинация российским препаратом от ковида «Спутник V» позволяет посещать некоторые страны мира без ограничений.

Так, россиян, вакцинированных «Спутником V» рады видеть в Молдавии, Венгрии, Венесуэле, Черногории, Румынии. Армении. Примечательно, что недавно власти Венгрии разрешили въезд для привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Об этом сообщает РБК.

Для того, чтобы уехать отдыхать в Хорватию, Болгарию, Грецию или Иорданию нужно предъявить не положительные результаты ПЦР-теста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после выходных возле станции метро «Приморская» откроют второй в Петербурге уличный шатер для вакцинации от коронавируса. Об этом 29 июля сообщает петербургский комитет по здравоохранению. Прививочный шатер развернут у метро «Приморская». Открытие запланировано на начало следующей недели.