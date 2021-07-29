Противники вакцинации заблокировали центр Братиславы

Противники вакцинации заблокировали центр Братиславы
Они призывают сограждан отказаться от ношения масок. Фото: unsplash
Территорию перед Президентским дворцом и ряд центральных улиц в столице Словакии — Братиславе заблокировали сегодня, 29 июля, в четверг около 600 словаков, которые выступают против вакцинации от ковида.
Они объявили забастовку, направленную против якобы ограничения прав. Протестующие держат плакаты и выкрикивают лозунги против действующей власти в стране. Они призывают сограждан отказаться от ношения масок. Об этом сообщает «ТА3».
Полиция перекрыла движение перед Президентским дворцом. В центре столицы Словакии выросла большая автопробка. Власти отмечают незаконность такого митинга. Полиция ситуацию пока лишь просто контролирует и оценивает.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали о новых симптомах коронавируса. Врачи рассказали, что коронавирус сменил свои симптомы и теперь его можно угадать по появлению насморка.

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