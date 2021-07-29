Противники вакцинации заблокировали центр Братиславы

Территорию перед Президентским дворцом и ряд центральных улиц в столице Словакии — Братиславе заблокировали сегодня, 29 июля, в четверг около 600 словаков, которые выступают против вакцинации от ковида.

Они объявили забастовку, направленную против якобы ограничения прав. Протестующие держат плакаты и выкрикивают лозунги против действующей власти в стране. Они призывают сограждан отказаться от ношения масок. Об этом сообщает «ТА3».

Полиция перекрыла движение перед Президентским дворцом. В центре столицы Словакии выросла большая автопробка. Власти отмечают незаконность такого митинга. Полиция ситуацию пока лишь просто контролирует и оценивает.