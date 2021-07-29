В Лодейнопольском районе более сотни человек остались без света

Электричество отключили из-за долгов за услуги ЖКХ.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области 115 собственников жилья остались без света из-за накопившихся долгов перед ООО «РКС-энерго». На предприятии отметили, что имеют право так поступать и считают, что санкция довольно часто оказывается действеннее, чем уговоры. После того, как людям отключают свет, многие оплачивают счета.

Известно также, что в районе есть 19 злостных неплательщиков, чьи истории будут выслушаны в суде. Напоминаем, что энергетики имеют право не только отключать электричество, но также применять другие меры по взысканию задолженности: арест и изъятие имущества, начисление пени, ограничение выезда за пределы России, запрет на выдачу кредита в банке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что электричество вернули в дома Нового Петергофа после грозы. С 2:12 все потребители получают электроэнергию.