Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявили более 3,3 тысяч новых случаев ковида. Фото: kremlin.ru

За последние сутки в Москве выявили более 3,3 тысяч новых случаев ковида. Фото: kremlin.ru

Ситуация с заболеваемостью ковидом в столице заметно улучшается. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, в четверг, 29 июля.

Так, число госпитализаций с ковилом уменьшилось в три раза по сравнению с периодом во время пика. В два раза понизилось число коек, которые работали на коронавирус. За последние сутки выявили более 3,3 тысяч новых случаев ковида. Об этом сообщает «Россия 1».

Ранее мэр столицы поблагодарил медперсонал за активное участие в борьбе с вирусом. Также Собянин надеяться, что обстановка с заболеваемостью ковидом в Москве стабилизируется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что территорию перед Президентским дворцом и ряд центральных улиц в столице Словакии — Братиславе заблокировали сегодня, 29 июля, в четверг около 600 словаков, которые выступают против вакцинации от ковида.