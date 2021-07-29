Врач объяснил, почему не нужно удивляться смертям после вакцинации

Он заверил, что подобные летальные исходы – это нормальное явление, а не следствие вакцинации.

Доктор Евгений Ковалев рассказал, почему не нужно удивляться смертям среди людей, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

Эксперт отметил, что не нужно связывать ввод вакцины и летальных исход. Дело в том, что «после – не значит в следствие», то есть два события могут всего лишь казаться взаимосвязанными. Ковалев добавил, что новости о летальных исходах после вакцинации будут появляться все чаще в связи с ускорением темпов иммунизации и нужно быть к этому готовыми.

Доктор призвал не верить различным домыслам и подчеркнул, что от вакцины никто не умирает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве. В два раза понизилось число коек, которые работали на коронавирус.