Бородина и Бузова разругались из-за «Дома-2»

Бородина и Бузова разругались из-за «Дома-2»
Ксения Бородина. Фото: www.instagram.com/borodylia/

После закрытия шоу на ТНТ изменилось слишком многое – кажется, бывшие коллеги больше не будут друзьями.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как Ольга Бузова уходила с проекта «Дом-2». Она пояснила происходящее после интервью Ольги Орловой, которая обвинила артистку в том, что она подставила команду. Своим видением ситуации Бородина поделилась в Instagram.

Она отметила, что Орлова рассказала правду и уход Бузовой действительно был скандальным. Бузова, реагируя на слова бывших коллег, опубликовала басню Сергея Михалкова «Ложь и клевета».

«Я узнала об уходе Бузовой в 13.00, а в 20.00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь всех задолбала!»,

— написала Бородина, добавляя, что любит Орлову и не позволит никому выставлять ее врушкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова отказалась вести перезапущенный «Дом-2».

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