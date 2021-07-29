На Доблести в коммуналке загорелось постельное белье

В результате инцидента никто не пострадал.

В Красносельском районе вечером 29 июля произошел пожар в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Доблести в трехкомнатной квартире. Там по непонятной причине загорелось постельное белье в небольшой комнате. На место происшествия прибыли две единицы техники и десять человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать примерно за 20 минут. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор. На данный момент пожар ликвидировали.