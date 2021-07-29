На Доблести в коммуналке загорелось постельное белье

На Доблести в коммуналке загорелось постельное белье
В комнате загорелось постельное белье. Фото: pixabay

В результате инцидента никто не пострадал.

В Красносельском районе вечером 29 июля произошел пожар в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на улице Доблести в трехкомнатной квартире. Там по непонятной причине загорелось постельное белье в небольшой комнате. На место происшествия прибыли две единицы техники и десять человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать примерно за 20 минут. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор. На данный момент пожар ликвидировали.

коммуналка красносельский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Доблести в коммуналке загорелось постельное белье
В Петербурге три тысячи автобусов переведут на газомоторное топливо
Экс-футболист «Зенита» Дриусси будет играть за «Остин»
Беглов считает, что третья волна коронавируса пока не завершилась
Бородина и Бузова разругались из-за «Дома-2»
Жители ЖК «Юнтолово» с 1 сентября смогут ездить до «Беговой» на автобусе
Беглов планирует открыть фуд-корты, но при одном условии
В Петербурге могут открыть дополнительные станции метро в 2024 году