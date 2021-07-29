Билли Айлиш выпустила второй альбом «HAPPIER THAN EVER»

Билли Айлиш выпустила второй альбом «HAPPIER THAN EVER»
Билли Айлиш - известная американская певица. Фото: скриншот Instagram

До этого поклонники уже ознакомились с некоторыми треками – они выходили в виде синглов.

Американская 19-летняя певица Билли Айлиш, известная на весь мир, наконец выпустила свой второй альбом под названием «HAPPIER THAN EVER». В России он вышел сегодня, 30 июля, ровно в 00:00. Поклонники уже успели оценить треки – большинство осталось довольно работой любимой артистки.

В альбоме 16 композиций, некоторые из которых выходили до публикации релиза. Билли Айлиш подогревала интерес к «HAPPIER THAN EVER» и не зря – он стал самым предзаказываемым альбомом в истории Apple Music.

К выходу альбома певица радикально сменила имидж, вслед за ним поменялись и песни. Они, как отмечают фанаты, стали более личными – как будто Билли Айлиш решила поделиться своими переживаниями, а не прикрываться образами.

«Здесь все красиво расставлено, все песни звучат круто»,

«С первых битов первой песни уже визжу»,

«Я не могу даже чувства передать…. Это лучшая песня во вселенной»,

— пишут поклонники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш поразила поклонников откровенной фотосессией.

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