Пловец, спасенный из Мойки, находится в коме

Пловец, спасенный из Мойки, находится в коме
Парень находится в реанимации. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Знакомые рассказали, что он плохо плавает, и объяснили, зачем он полез в воду.

Знакомы парня, которого спасли из Мойки и госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, рассказали подробности инцидента. Об этом пишет «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что в реке изначально плавали двое, а потерпевший ждал их на берегу. В какой-то момент плохо плавающий парень полез в воду и, оказавшись на полпути, вдруг пошел ко дну. Его попытался спасти друг, пока другой вызывал сотрудников МЧС. В итоге спасатели прибыли вовремя – они помогли тонущему выбраться на берег, а затем передали его медикам.

Сейчас парень находится в реанимации, он в коме. Родные и близкие очень надеются, что он придет в себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Героев-пожарных утонула женщина.

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