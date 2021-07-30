Россиянин Рылов взял второе золото в плавании на Олимпиаде в Токио

Эта медаль стала для Рылова второй на Олимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Эта медаль стала для Рылова второй на Олимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Российский пловец Евгений Рылов финишировал первым на дистанции 200 метров на спине на летних Олимпийских играх в Токио. Это уже его вторая золотая медаль на текущих Играх.

Спортсмен из России проплыл 200-метровую дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым доплыл представитель США Райан Мерфи (+0,88), а на третьем месте оказался пловец из Великобритании Люк Гринбэк (+1,45).

Рылов стал первым российским пловцом, взявшим олимпийское золото на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Тогда на Играх в Сеуле победил Игорь Полянский.

Эта медаль стала для Рылова второй на Олимпиаде в Токио. До этого он победил в заплыве на дистанции 100 метров на спине, а также получил серебряную медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Россия находится на четвертом месте в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Наша сборная завоевала девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские рапиристки завоевали олимпийское золото в Токио.