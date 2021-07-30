Работа фудкортов возобновляется в Петербурге со 2 августа

Работа фудкортов и аттракционов разрешается в Петербурге со 2 августа при соблюдении санитарных норм. В городе смягчают коронавирусные ограничения.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в 121-е постановление правительства города, сообщили в пресс-службе администрации города.

«С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице власти снимут самое длительное коронавирусное ограничение. Для жителей города станут доступными фудкорты в торговых центрах.