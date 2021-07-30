Из-за поджога квартиры на Светлановском пострадала женщина

Из-за поджога квартиры на Светлановском пострадала женщина
Все случилось на Светлановском проспекте, дом 71/2. Фото: google.maps

В Калининском районе госпитализировали женщину, отравившуюся дымом в результате поджога двери квартиры.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 29 июля в полицию обратилась 27-летняя хозяйка квартиры на Светлановском проспекте, дом 71/2. Она сообщила, что дверь ее квартиры подожгли. По словам петербурженки, это сделал ее 25-летний знакомый.

В квартире находилась мать заявительницы — 55-летняя женщина. После поджога помещения заполнились дымом, из-за чего пострадавшая получила острое отравление смесью дымов и термический ожог дыхательных путей. Сейчас она в больнице, состояние оценивается как средней тяжести.

Предполагаемого преступника, имя которого назвала заявительница, задержали в тот же день на улице Вавиловых. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки в Калининском районе закончились госпитализацией.

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