В Ленобласти задержали подозреваемых в избиении мужчины табуреткой

В поселке Парголово задержаны трое мужчина после избиения местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 28 июля из своей квартиры дома по ул. 1-Мая был госпитализирован мужчина 1984 года рождения, неработающий, который от полученных травм скончался.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития алкогольных напитков, мужчину ударили табуреткой по голове.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция установила, что двое неизвестных, находясь в квартире пострадавшего, применили к мужчине силу и отняли у него два кольца из металла желтого цвета, телевизор, ноутбук. Затем же нарушители скрылись.