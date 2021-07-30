Обязательную вакцинацию от COVID-19 ужесточили в Петербурге

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ужесточили в Петербурге
В Петербурге ужесточают обязательную вакцинацию. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербургские власти решили ужесточить требования по обязательной вакцинации от коронавируса. Новые меры затронут работников сферы услуг, транспорта, госпредприятий и чиновников.

Постановление об ужесточении вакцинации подписал глава города Александр Беглов. Количество вакцинированных в обязательном порядке работников в перечисленных сферах увеличили с 60 до 80%.

С 1 октября достичь таких показателей по вакцинации работников должны заведения сферы услуг, например, кинотеатры и фитнес-центры, а также органы власти. С 15 октября 80% привитых должно быть в сферах транспорта и госпредприятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работа фудкортов возобновляется в Петербурге со 2 августа. Кроме того, снимается запрет на работу островков в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе

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