Сага о паровозе, балах и музыкальных вечерах

В год 80-летия трагической даты — начала Великой Отечественной войны — редакция «Мойки78» вспоминает об утерянных зданиях, которые имели большое значение для петербуржцев-ленинградцев. Одним из них был Павловский музыкальный вокзал, жемчужина города, где когда-то выступали известные артисты, благодаря которому все последующие железнодорожные станционные здания стали именовать вокзалами.

Первая филармония России

Деревянный вокзал находился в Павловском парке в районе Большой звезды и был конечной станцией первой российской железной дороги. Здание изначально планировали сделать местом для развлечения, где могли бы собираться люди и наслаждаться музыкой. Поэтому архитектор — Андрей Штакеншнейдер — здесь предусмотрел концертный зал для симфонической музыки и балов. За основу он взял уменьшенную в 1,5 раза копию Павловского дворца. Все было готово в мае 1838 года.

«На конце дороги устраивается новое Тиволи, прекрасный воксал: он летом и зимою будет служить сборным местом для столичных жителей; игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и в роскошной столовой привлекут туда всякого», — писал в своей докладной записке инженер Франц Антон фон Герстнер, которому было поручено строительство здания.

С тех пор и до конца XIX века строение трижды перестраивали и расширяли. В 1975 году по проекту архитектора Николая Леонтьевича Бенуа рядом построили Павловский театр.

В стенах музыкального вокзала выступали исполнители и артисты, известные не только в России, но и во всем мире: балерина Матильда Кшесинская, певец Фёдор Шаляпин, композиторы Иоганн Штраус младший, Михаил Глинка, Пётр Чайковский, Александр Глазунов, Антон Рубинштейн, Михаил Глинка, Сергей Прокофьев и другие.

Сгоревшая эпоха

Даже революция не остановила музыку в этих стенах. После 1918 года здание объединили с театром, получив целый культурный комплекс, на сцене которого выступал симфонический оркестр из 80 музыкантов. Все прекратилось во время войны. Павловск-Слуцк разбомбили, серьезно пострадал Павловский дворец, не говоря уже о деревянном вокзале.

«…В Кобралово пришли в 12ºº, там нам сказали, чтобы мы торопились, так как немец окружает Слуцк. Привал делать некогда, надо торопиться. Приходим в Антропшино, встречаем людей 90-й сд, она уже здесь занимает рубеж для обороны. Здесь останавливаться тоже не решаюсь, хоть у самого уже ноги не двигаются, но подбадриваю народ идти как можно быстрее. Подходим к Слуцку, в воздухе 100 самолетов немцев — бомбят Слуцк и Пушкин», — написал 17 сентября 1941 года в своем дневнике офицер-артиллерист Иван Кузнецов. (материалы взяты с проекта «Прожито», орфография и пунктуация сохранены).

В 1944 году отступающие немцы сожгли Павловский дворец, вырубили большую часть парка, уничтожили здание музыкального вокзала. Весь дворцово-парковый ансамбль, казалось бы, был утерян безвозвратно.

«Как сообщило радио, освобождены от немцев города Пушкин и Павловск (Слуцк). Перерезана железная дорога Гатчина-Нарва. Над немцами бушует ураган расплаты за слезы и раны Ленинграда. Города, пережившие блокаду и осаду в 900 дней. Так долго не держалась древняя Троя, так долго не держался ни один город мира», — такую запись в своем дневнике сделал 24 января 1944 года писатель, краевед, журналист, педагог, участник войны Николай Белых (материалы взяты с проекта «Прожито», орфография и пунктуация сохранены).

Возрождение дворца

В послевоенные годы ленинградские реставраторы взялись за восстановление Павловского дворца. Он был возрожден один из первых среди пригородных объектов истории. Часть залов открыли уже в 1957 году, остальные — 10 лет спустя. Люди снова могли увидеть парадные залы Центрального корпуса, Картинную галерею, Тронный, Передний, Кавалергардский, Кавалерский залы, а также оркестровую и буфетную.

Тогда же впервые появились планы по восстановлению Музыкального вокзала. Разработчики хотели взять за основу предвоенное состояние музыкального вокзала, но Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий «Гипротеатр» Министерства культуры СССР счет, что это неправильным, так как строение не отвечало современным требованиям, а его конструкция могла не вписаться в Павловский ансамбль.

Более того, специалисты того времени решили, что 3-4 тысячи посадочных мест — слишком много. Если и восстанавливать исторический объект, то взять за основу первоначальный проект Андрея Штакеншнейдера, который предусматривал 600-800 зрительских мест.

Но в таком случае возникал другой вопрос — как туда вместить комнаты артистов, буфет и музей истории первой в России железной дороги.

Планам помешала перестройка, потом развал СССР. В новой России идея восстановить памятник культуры уже неоднократно обсуждалась. В частности, в адрес министерства культуры РФ об этом писали Борис Пиотровский, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев. В 2020 году вопрос в региональном ЗакСе поднимала директор ФГБУК ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева.

К сожалению, пока никакой конкретики по проекту не появилось, хотя сторонники воссоздания Музыкального вокзала надеются, что именно в год 80-летия начала Великой Отечественной войны у жемчужины Павловска появится шанс на возрождение.