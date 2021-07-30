Поджигатель иномарки на Дибуновской попался полиции

Сотрудники петербургской полиции нашли и задержали предполагаемого поджигателя иномарки в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, накануне почти в 2 часа ночи в полицию обратился очевидец и сообщил о горящем автомобиле во дворе дома 61 по Дибуновской улице. Прибывшие полицейские выяснили, что вспыхнувшая «Шкода Рапид» принадлежит 40-летнему жителю дома.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как к иномарке подошел неизвестный, после чего начался пожар. На следующее утро подозреваемый был задержан — им оказался 39-летний мужчина. Открыто уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранец-вымогатель обманул 88-летнего петербуржца на деньги. Предполагаемого преступника задержали у дома 35 по улице Авангардной. Полиция полагает, что он причастен к другим преступлениям.