Поджигатель иномарки на Дибуновской попался полиции

Поджигатель иномарки на Дибуновской попался полиции
Поджигателя задержали. Фото: ГУ МВД по СПб

Сотрудники петербургской полиции нашли и задержали предполагаемого поджигателя иномарки в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, накануне почти в 2 часа ночи в полицию обратился очевидец и сообщил о горящем автомобиле во дворе дома 61 по Дибуновской улице. Прибывшие полицейские выяснили, что вспыхнувшая «Шкода Рапид» принадлежит 40-летнему жителю дома.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, как к иномарке подошел неизвестный, после чего начался пожар. На следующее утро подозреваемый был задержан — им оказался 39-летний мужчина. Открыто уголовное дело.

Поджигателя задержали. Фото: ГУ МВД по СПб

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранец-вымогатель обманул 88-летнего петербуржца на деньги. Предполагаемого преступника задержали у дома 35 по улице Авангардной. Полиция полагает, что он причастен к другим преступлениям.

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