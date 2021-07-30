На Комендантском проспекте асфальт засосал две иномарки

На Комендантском проспекте автомобили ушли под асфальт. Фото: "Яндекс Карты"

На Комендантском проспекте автомобили ушли под асфальт. Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге в Приморском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого два автомобиля оказались повреждены.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», Приморском районе Северной столицы 29 июля на Комендантском проспекте у дома 33 корпуса 1 под землю ушли две машины.

Все случилось прямо на парковке, буквально на ровном месте.

Вызволять автомобили прибыла бригада аварийной службы в течение 20 минут. Машины начали эвакуировать.

О том, почему это произошло и кто будет отвечать за поломки пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городе на Неве в Центральном районе города ливень размыл асфальт и немного подмыл тротуар. На углу улицы Смолячкова и Выборгской набережной появилась дыра возле тротуара.