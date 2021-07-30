В Приозерске поймали гражданина, нападавшего в лесу с топором

Происшествие случилось в Приозерске рядом с улицей Суворова. Фото: "Яндекс Карты"

Происшествие случилось в Приозерске рядом с улицей Суворова. Фото: "Яндекс Карты"

В Ленинградской области в городе Приозерск сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, на котором скрылся нападавший с топором мужчина.

Как сообщает пресс-служба Войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области, 29 июля, поздно вечером, наряду вневедомственной охраны сообщили, что в лесном массиве, рядом с улицей Суворова, мужчина напал с топором на гражданина.

Когда территорию лесного массива осмотрели, то нашли мужчину с колото-резаной раной в области поясницы. Для него сразу вызвали медиков. Однако пострадавший был в силах рассказать о случившемся и назвать номер автомобиля«Kia Ceed», на которой уехал нападавший. Затем раненого госпитализировали.

«По горячим следам» удалось найти и машину, и нарушителя на Поперечной улице. Задержанного отправили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяная мать со знакомым зарубила топором сына в Тосненском районе.