На Лиговском проспекте вспыхнула «двушка»

На Лиговском проспекте вспыхнула &#171;двушка&#187;
Пожар произошел на Лиговском проспекте. Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге во Фрунзенском районе произошел очередной квартирный пожар, в котором, к счастью, никто не пострадал.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание случилось 30 июля в 16:01.

Пожарные машины отправились по адресу Лиговский проспект дом 183.

Оказалось, что все случилось в 2-комнатной отдельной квартире. В жилом доме выгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Однако уже через 26 минут пожар удалось полностью потушить.

По информации ведомства, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Для того, чтобы справиться с возгоранием от МЧС работало три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе 12 спасателей тушат пожар в квартире.

новости СПб происшествие фрунзенский район


 

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