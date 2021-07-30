На Лиговском проспекте вспыхнула «двушка»

В Петербурге во Фрунзенском районе произошел очередной квартирный пожар, в котором, к счастью, никто не пострадал.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, возгорание случилось 30 июля в 16:01.

Пожарные машины отправились по адресу Лиговский проспект дом 183.

Оказалось, что все случилось в 2-комнатной отдельной квартире. В жилом доме выгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Однако уже через 26 минут пожар удалось полностью потушить.

По информации ведомства, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Для того, чтобы справиться с возгоранием от МЧС работало три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе 12 спасателей тушат пожар в квартире.