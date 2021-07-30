Российские власти задумались о запрете вывоза бензина

Решение о запрете экспорта могут принять после торгового дня сегодня. Фото: Pixabay

Решение о запрете экспорта могут принять после торгового дня сегодня. Фото: Pixabay

Власти России задумались о запрете вывоза бензина из государства. Правительство думает о запрете экспорта, а Минэнерго скоро внесет это предложение.

По итогам торгов на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сегодня, 30 июля, цена бензина поднялась. Это стало настоящим поводом для запрета вывоза его из России. Решение о запрете экспорта могут принять после торгового дня сегодня.

В Минфине уверены, что выпадающих доходов бюджета из-за этого не будет. Если бензин не идет на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия получила «серебро» в рейтинге по дешевизны бензина марки АИ-95 среди 32 Европейских стран. Россия уступила только соседу Казахстану, где литр 95-го обойдется в 34 рубля, а в нашей стране 49 рублей.