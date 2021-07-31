Сотрудники МЧС спасли кота из горящей квартиры на Лиговском

Петербургские сотрудники МЧС помогли коту выбраться из загоревшейся квартиры во Фрунзенском районе. Питомец надышался дымом.
По информации городского управления ведомства, пожар начался в пятницу около 16 часов на Лиговском проспекте, дом 183. Огонь распространялся по двухкомнатной квартире. Пламенем оказалась объята обстановка на площади 5 квадратных метров. С огнем боролись 15 сотрудников с привлечением трех спецмашин.
На локализацию пожара потребовалось полчаса. Среди пострадавших в результате инцидента был только кот. Как сообщает «Петербургский дневник», животное надышалось дымом. Спасатели отнесли его к машине, дали надышаться кислородом, а также смочили шерсть и напоили водой.
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