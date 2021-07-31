Сотрудники МЧС спасли кота из горящей квартиры на Лиговском

Сотрудники МЧС спасли кота из горящей квартиры на Лиговском
Кота спасли из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Петербургские сотрудники МЧС помогли коту выбраться из загоревшейся квартиры во Фрунзенском районе. Питомец надышался дымом.

По информации городского управления ведомства, пожар начался в пятницу около 16 часов на Лиговском проспекте, дом 183. Огонь распространялся по двухкомнатной квартире. Пламенем оказалась объята обстановка на площади 5 квадратных метров. С огнем боролись 15 сотрудников с привлечением трех спецмашин.

На локализацию пожара потребовалось полчаса. Среди пострадавших в результате инцидента был только кот. Как сообщает «Петербургский дневник», животное надышалось дымом. Спасатели отнесли его к машине, дали надышаться кислородом, а также смочили шерсть и напоили водой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасённым в Петербурге детенышам нерп придумали имена.

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