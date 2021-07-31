ДТП с двумя легковушками спровоцировало пробку на КАД

На «Сортавале» не смогли разъехаться легковушки. Фото: vk.com/spb_today

На «Сортавале» не смогли разъехаться легковушки. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 31 июля, на трассе А-121 «Сортавала» произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.

Дорожный инцидент произошел на пятом километре трассы возле заправки Shell, в сторону Сосново. По словам очевидцев, пробка выросла от КАД.

В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, в аварию попали минимум две легковушки.

«ДТП 5-й километре автодороги А-121 Сортавала, возле заправки Shell, в сторону Сосново. Пробка от КАД», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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